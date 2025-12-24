DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,65 0,07%
ALTIN
6.181,79 -0,01%
BITCOIN
3.745.566,4 0,6%

Edirne'de Mera Islahıyla Hayvancılığa Destek

Keşan ve Havsa'da yürütülen Mera Islah ve Amenajmanı Projesiyle toplam 600 dekara suni mera kurularak hayvancılığa destek sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:05
Edirne'de Mera Islahıyla Hayvancılığa Destek

Edirne'de Mera Islahıyla Hayvancılığa Destek

Edirne’nin Keşan ve Havsa ilçelerinde, hayvancılığı geliştirmek ve mera verimliliğini artırmak amacıyla sürdürülen Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje özellikle üreticilerin kaba yem ihtiyacını karşılamayı ve yem maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Karahisar'da drone destekli ekimle 25 dönüm ıslah ediliyor

Keşan ilçesine bağlı Karahisar köyünde, projeyle ilgili olarak toplam 25 dönüm mera alanında ıslah çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz yıl mera verimliliğini artırmak amacıyla ön bitki olarak yulaf ekimi yapılan alanda, bu yıl 7’li karışım mera otu ekimi gerçekleştirildi. Ekim, modern tarım tekniklerinden biri olan drone destekli ekim yöntemiyle yapıldı.

Karahisar Köyü Muhtarı Cavit Ateş, "Geçen yıl yapılan ekipleri çok iyi verim aldık. Bu yıl da biraz daha fazla alana ekim yaparak hayvancılığa katkı yapmak için ekimi gerçekleştirdik. Bize bu imkanı sağlayan il müdürlüğümüze ve bakanlığımıza saygı sunuyoruz" dedi.

Taptık'ta suni mera 600 dekara ulaşacak

Havsa ilçesine bağlı Taptık köyünde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü destekli proje kapsamında altılı karışım mera otu tohumu ekimi yapıldı. Bu yıl 400 dekar alanda gerçekleştirilen ekim çalışmalarıyla birlikte, daha önce ekimi tamamlanan 200 dekar alanla köyde toplam 600 dekar suni mera alanı oluşturulmuş olacak.

Mera ekim çalışmalarına; Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker, Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan, Havsa Ziraat Odası Başkanı Bülent Uzel, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Metin Özkan, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Tohum ve gübre desteği

Proje kapsamında Taptık köyünde yürütülen çalışmalar için 8 ton gübre, 4 ton yulaf tohumu ve 2 ton altılı karışım mera otu tohumu kullanılarak toplam 600 dekarlık suni mera alanı tesis edilecek.

Ekim çalışmalarının ardından yetkililer, köy kahvesinde üreticilerle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve karşılıklı istişarelerde bulundu.

Amaç ve gelecek

Yürütülen çalışmalarla mera alanlarının ıslah edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi, üreticilerin kaba yem ihtiyacının karşılanması ve yem maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Yetkililer, mera ıslah projelerinin Edirne genelinde artarak devam edeceğini vurguladı.

EDİRNE'NİN KEŞAN VE HAVSA İLÇELERİNDE HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ, MERA ALANLARININ...

EDİRNE'NİN KEŞAN VE HAVSA İLÇELERİNDE HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ, MERA ALANLARININ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI VE ÜRETİCİLERİN KABA YEM İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN MERA ISLAH VE AMENAJMANI PROJESİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

EDİRNE'NİN KEŞAN VE HAVSA İLÇELERİNDE HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ, MERA ALANLARININ...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FuzulEv’in Yeni Pazarlama ve Marka İletişim Müdürü Eray Akıncı
2
Edirne'de Mera Islahıyla Hayvancılığa Destek
3
Gürsu'da Sıfır Atıktan Sürdürülebilir Tarıma: Kumlukalan Projesi Sertifikalandı
4
Tersine Göç: Muş Kırköy'de İsmail Baçaru'nun Tekstil Fabrikası 35 Gençe İstihdam Sağladı
5
Denizli 2026-2030 Turizm Yol Haritası: Dijitalleşme ve Gastronomi Öne Çıkıyor
6
Edirne'de Mera Islah Projeleriyle Hayvancılığa Destek — Keşan ve Havsa
7
Martı Technologies 2026 Hedefi: 70 milyon dolar gelir ve pozitif Düzeltilmiş FAVÖK

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı