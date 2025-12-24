DOLAR
FuzulEv’in Yeni Pazarlama ve Marka İletişim Müdürü Eray Akıncı

FuzulEv, iletişimci Eray Akıncı'yı Pazarlama ve Marka İletişim Müdürü olarak atadı; medya ve kurumsal iletişim deneyimi bulunuyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:04
FuzulEv’in Yeni Pazarlama ve Marka İletişim Müdürü: Eray Akıncı

Tasarruf finansmanı alanında faaliyet gösteren FuzulEv yönetimine yeni bir isim katıldı. Eray Akıncı, şirketin Pazarlama ve Marka İletişim Müdürü oldu.

Açıklama ve görev tanımı

Açıklamaya göre, uzun yıllar medya sektöründe yöneticilik yapan Eray Akıncı, son yıllarda markaların pazarlama, dijitalleşme ve kurumsal iletişim alanlarında görev aldı.

Eğitim ve kariyer geçmişi

İstanbul Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Radyo ve Televizyon bölümlerinde öğrenim gören Akıncı, bazı yayın organlarında programlar yaptı ve Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarında pazarlama ve iletişim departmanlarında yöneticilik yaptı.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

