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100 bin TL nakde ihtiyacı olan koşsun! Uzun vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

Son zamanlarda yaşanan maddi zorluklar nedeni ile vatandaş bankalara kredi başvurusu yapmak için akın ediyor. Bu kadar zorlu bir süreçten geçiyor iken vatandaşın yardımına o banka koştu. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 19.06.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 22:29
100 bin TL nakde ihtiyacı olan koşsun! Uzun vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

Halkın maddi olarak zorlandığı bir dönemdeyiz ve bu dönemi bankalardan çekilen kredilerle atlatmaya çalışanlara Akbank’tan müjde geldi. Detaylar haberimizde…

dizi

AKBANK HAFTALIK ÖDEMELİ 3 YIL VADELİ KREDİ VERECEK! 100 BİN TL'NİN GERİ ÖDEME TABLOSU

Akbank'ın yeni kampanyası kapsamında krediler haftalık ödeme seçenekleri ve 36 aya varan vade seçenekleriyle sunulacak. Kredi detayları ve geri ödeme planı açıklandı.

Akbank'ın yeni kampanyası kapsamında krediler haftalık ödeme seçenekleri ve 36 aya varan vade seçenekleriyle sunulacak. Kredi detayları ve geri ödeme planı açıklandı.

Bankanın özel olarak tasarladığı işletme kredisi kampanyaları sayesinde birçok küçük ve orta ölçekli işletme, uygun ödemelerle finansal sorunlarını çözebiliyor. Akbank'ın önerdiği yeni kampanya kapsamında şubeye gelenlere haftalık ödemeli ve 3 yıl vadeli 10 milyon TL'ye kadar kredi verileceği açıklandı.

 KOBİ'lere özel düzenlenen kampanya kapsamında işletmeler haftalık ödemeler yaparak daha uygun faiz oranlarıyla kredilerden yararlanabilecek. Geri ödeme tablosu ve kredi detayları yayımlandı.

KREDİNİN GERİ ÖDEME TABLOSU

KREDİ TUTARI: 100.000 TL

VADE: 12 ay

FAİZ ORANI: %4,12 (aylık)

KREDİ KULLANDIRIM ÜCRETİ: 1.100 TL

HAFTALIK TOPLAM MALİYET ORANI: %1,08

YILLIK TOPLAM MALİYET ORANI: %66,23

HAFTALIK TAKSİT TUTARI: 2.346,76 TL

TOPLAM GERİ ÖDEME TUTARI: 130.292,80 TL

KAMPANYANIN DETAYLARI

Bu kampanyanın şubede 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olduğu biliniyor.

Kampanya süresince kullanılabilecek maksimum kredi tutarı 10.000.000 TL'dir. Minimum 3 ay maksimum 36 ay vadeli haftalık geri ödeme planına sahip kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Kredi başvurusunda son kararı banka verecek; Akbank, kredi başvurularını reddetme veya farklı koşullar altında kredi verme ve gerekli gördüğü durumlarda teminat talep etme hakkına sahiptir.

Yıllık gider oranı hesaplamasına kredi kullandırım ücretinin dahil olduğunu bilgilerinize sunarız. Maliyet tablosu sadece bir örnek olmasına rağmen, kredi koşulları ve faiz oranları başvuru sahibine göre değişecektir.

Akbank kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

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