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11 Aylık Otomotiv Üretim ve İhracat Verileri Açıklandı

Otomotiv Sanayii Derneği, 2024'ün 11 aylık üretim ve ihracat verilerini açıkladı. Üretimdeki düşüş dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 07:01
11 Aylık Otomotiv Üretim ve İhracat Verileri Açıklandı

Otomotiv Sanayii Derneği 2024 Verilerini Açıkladı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının 11 aylık dönemi için otomotiv üretim ve ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla otomotiv üretiminde %8’lik bir azalma kaydedildi ve toplamda 1 milyon 239 bin 944 adet üretim gerçekleşti.

Otomobil ve Ticari Araç Üretimi Düşüşte

Yıl içinde otomobil üretimi %6 azalarak 822 bin 361 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimi de dahil olmak üzere toplam üretim ise 1 milyon 283 bin seviyesine ulaştı. Ticari araç grubunda ise üretimdeki gerileme dikkat çekti: toplamda %12, ağır ticari araçlarda %25, hafif ticari araçlarda ise %10 oranında düşüş yaşandı.

Kapasite Kullanım Oranları

2024 yılı 11 ayında otomotiv sanayiinin kapasite kullanım oranı %70 olarak belirlendi. Araç grupları bazında bu oranlar, hafif araçlarda %70, kamyon grubunda %71, otobüs ve midibüs grubunda %51, traktörde ise %63 olarak kaydedildi.

İhracat Verileri

Otomotiv ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1 azalarak 915 bin 446 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ve ticari araç ihracatı da %1 oranında geriledi. Öte yandan traktör ihracatı, 2023'ün aynı dönemine göre %24 düşerek yalnızca 12 bin 412 adet olarak belirlendi.

Otomotiv Sektörü İhracatta Birinci Sırada

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayisi ihracatı 33,4 milyar dolar ile yükselmeye devam etti. 2024 yılının 11 aylık döneminde sektör tarafından elde edilen ihracat, %16 oranında arttı.

Pazar Durumu ve Yerli Araçlar

Toplam otomobil pazarı ise 2024'ün 11 ayında %1 gerileyerek 1 milyon 109 bin 117 adet seviyesinde gerçekleşti. Ancak otomobil pazarında %0,6’lık bir artış yaşandı, böylece 845 bin 530 adet satış gerçekleşti. Yerli araçların pazardaki payı ise otomobil satışlarında %30, hafif ticari araç satışlarında %28 olarak kaydedildi.

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