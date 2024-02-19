12 gün içinde 3.615 TL yardım yapılacak! Hakkınız var mı e-Devlet'ten hemen bakın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şubat ayının ortalarına doğru hesaplara yapılacak destek ödemelerinin tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak, geçmiş aylarda genellikle ay ortasına denk gelen ödemeler göz önüne alındığında, ödemelerin birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

3614 YIL ÖDEME YAPILACAK





Geçtiğimiz aylarda sosyal yardımların yaklaşık yüzde 50 oranında artırıldığı bilgisi de dikkate alındığında, sosyal ve ekonomik destek ödemesinin de benzer bir artışla gerçekleşmesi bekleniyor. Bu doğrultuda, destek ödemelerinin ortalama 5330 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, okul öncesi için yapılan ödemelerin ise 3614 TL olarak belirlendiği biliniyor.

Vatandaşlar, destek ödemelerinin hesaplara yatırılmasıyla ilgili resmi duyuruları takip etmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını yakından izlemeye devam ediyorlar. Ödemelerin ne zaman gerçekleşeceği ve güncel tutarları hakkında en güncel bilgileri alabilmek için, vatandaşlar bakanlık tarafından yapılacak duyuruları bekliyorlar.