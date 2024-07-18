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A'dan Z'ye tüm emeklilere piyango gibi ödeme! Başvurana 40.000 TL ikramiye çıktı

Türkiye'de emekliler en çok geçim sıkıntısı çeken grupta yer alıyor. Emekli maaşı ile geçimlerini karşılayamayan ve nakite ihtiyacı olan emeklilerin imdadına 40 bin lira destek ödemesi geldi. İşte detaylar….

Yayın Tarihi: 18.07.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 09:36
A'dan Z'ye tüm emeklilere piyango gibi ödeme! Başvurana 40.000 TL ikramiye çıktı

EMEKLİLER BU DESTEK İLE RAHATLAYACAK…

40.000 TL ÖDEME YAPILACAK..

Türkiye'de emekliler en çok geçim sıkıntısı çeken grupta yer alıyor. Emekli maaşı ile geçimlerini karşılayamayan ve nakite ihtiyacı olan emeklilerin imdadına 40 bin lira destek ödemesi geldi. İşte detaylar….

para

Emekliler için SSK SGK PTT DESTEK programı başlattı. Hazırlanan bu kampanya ile birlikte emeklilere büyük destek verilmiş olacak. Üstelik bu kampanya başvurusunu yapan her emekliye sağlanıyor.

İŞTE DETAYLAR

SSK SGK PTT DESTEK programı ile emekliler nakit ihtiyaçlarına hızlıca çözüm sağlamış olacaklar. Kampanya kapsamında emekliler uygun kredi paketleri ile düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanabilecekler. U kampanyadan yararlanmak ise oldukça kolay. Emekliler krediden yararlanmak için PTT şubelerinden ya da PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu yapabilirler. Başvuru sırasında ise kimlik fotokopisi, emeklilik belgesi ve gelir beyanının da hazır bulunması isteniyor. Başvuru tamamlandıktan sonra da emekliler kredi değerlendiresi olumlu sonuçlanırsa ödemeyi anında alabiliyorlar. Bu sayede emekliler nakit ihtiyaçlarına kolayca çözüm bulabilecekler. Ayrıca ödeme kolaylığından dolayı da emekliler krediyi öderken de zorlanmadan ödeme yapabilecekler.


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