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12. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde Gelecek Vizyonları

Zirvede İslami finansın potansiyeli ve Türkiye'nin geleceği masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:07
12. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde Gelecek Vizyonları

12. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi Başladı

Göksel Aşan: "İslami finans için önceliğimiz, bu alanda ne kadar kullanılabilir bilgi üretebildiğimizdir."

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, düzenlenen İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde İslami finansın gelişimi için bilgi üretmenin önemine vurgu yaptı. İLKE Vakfı İslam İktisadı Araştırma Merkezi tarafından organize edilen zirve, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Faizli Sistem ve İslami Finans Alternatifleri

Aşan, mevcut finans sisteminin uzun süredir faize dayandığını ifade ederek, İslami finansın bu yapıya alternatifler sunma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. "Faiz sistemi kendi kendini sona erdirebilir" diyen Aşan, gelecekte yeni bir finans sistemine hazırlıklı olmamız gerektiğine dikkat çekti.

Şeriata Uyumlu Finansman Anlayışı

Aşan, "Şeriata uyumlu" ifadesinin sadece bir kavram değil, aynı zamanda bir duygu olduğunu belirtti. Bu terim, yapılan işlerin adalet ve hakkaniyet içinde gerçekleşmesini sağlamalı.

Akademik Destek ve Kurumsallaşma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Babacan, katılım bankacılığına yönelik adımların artık 6 yılı geride bıraktığını belirterek, bu alanda kurumsallaşmanın önemine değindi. Zirvenin, sektördeki gelişmalara olumlu katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Zirve, gün boyu sürecek panellerin ardından 2024 İslam İktisadı Ödülleri ile sona erecek.

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