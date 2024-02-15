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14 bin TL parası olan yaşadı! Bir telefon parasına arsa satışı yapılacak

Mevcut ekonomik ortamda ev ve arsa satın almak birçok kişiye hayal gibi görünmüş olsa da Milli Emlak'ın sunduğu bazı hizmetler bu hayali gerçeğe dönüştürebiliyor. Milli Emlak 81 eyalette satışlarına devam ediyor ve illerde yaşayan vatandaşlara müjdeyi veriyor. Bankada 14.000 TL'si olan bir kişi Milli Emlak sayesinde bir arsa sahibi olabiliyor. Detaylar burada..

Yayın Tarihi: 15.02.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:51
14 bin TL parası olan yaşadı! Bir telefon parasına arsa satışı yapılacak

Şubat 2024'te satışa sunulacak yeni arsa parsellerinin duyurusu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından açıklandı. Bu duyurular Erzurum ili dahil birçok ilin vatandaşları için yeni yatırım fırsatları yarattı.

Milli Emlak'ın ihale yoluyla arsa satma fırsatlarından biri de Şubat ayında Erzurum'da ortaya çıktı. Erzurum'da satılık arsa ilanı veren Milli Emlak, arsanın ihale tarihi ile birlikte başlangıç ​​fiyatına kadar bütün detayları açıkladı. İhaleye katılım göstermek isteyen vatandaşlar, ihalede belirtilen günde en yüksek teklifi vererek arsa sahibi olabiliyor. Milli Emlak'tan yapılan duyuru kapsamında konut satışına ilişkin detaylar şöyle;

14 bin TL parası olan yaşadı! Bir telefon parasına arsa satışı yapılacak

• Tahmini teklif fiyatı: 14.800,00 TL

• Teminat Bedeli: 3.700,00 TL

• İhalenin Tarihi: 21 Şubat 2024

• İhalenin yapılacağı Saati: 14:40

• İhalenin Yeri: Erzurum

• İletişim Adresi: Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Web Sitesi

• Telefon Numarası: (442) 233 68 46 / 234 58 65

Milli Emlak'tan arsa almanın en güzel yanı piyasa fiyatının çok altında bir fiyata satılacak olması ama bu aynı zamanda bir muaf tutulan ayrıcalıktır. Emlak vergisinden 5 yıl süreyle muaf tutulacak.

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