150.000 TL’ye depo satışa çıkartıldı! 7500 TL teminat ile sahip olabilirsiniz

150.000 TL’ye depo sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Vakıfbank’tan verildi. Vakıfbank satılık depo ilanını paylaştı. Sadece 150.000 TL’ye depo sahibi olabilirsiniz. İşte Vakıfbank tarafından satışa çıkartılan depo ilanının detayları…

150.000 TL’ye depo satışa çıkartıldı! 7500 TL teminat ile sahip olabilirsiniz
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Vakıfbank tarafından depo sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber verildi. Kütahya’nın Meydan Mahallesi’nde satışa çıkartılan 37 metre karelik depo sadece 150.000 TL’ye alıcısının olacak. Krediye uygun olan bu depo 2000 yılında inşa edilmiş bir binanın bodrum katında yer alıyor. İşte Vakıfbank tarafından satışa çıkartılan 37 metre karelik kredi uygun deponun detayları… 

7500 TL TEMİNAT BEDELİ STENİYOR 

Kütahya Merkez Meydan Mahallesi’nde satışa çıkartılan deponun 37 metre² olduğu Vakıfbank tarafından duyuruldu. 2000 yılında inşa edilmiş bir binanın bodrum katında yer alan bu depo için istenilen teminat bedeli 7500 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar 7500 TL teminat bedelini ödeyerek Vakıfbank gayrimenkul tarafından satışa çıkartılmış olan 37 metre² bu deponun ihalesi için teklifte bulunabilecekler. Krediye uygun olan bu depo için vatandaşlar dilerlerse ilgili şube olarak belirlenmiş olan Dumlupınar Kütahya şubesine uğrayabilir, kredi detaylarını konuşabilirler.

MİNİMUM 2500 TL OLARAK BELİRLENDİ 

Vakıfbank tarafından satışa çıkartılmış olan başlangıç bedeli 150.000 TL olan bu depo için minimum artış ise 2500 TL olarak belirlendi. Şu anda dolu olan bu depo Vakıfbank tarafından satışı gerçekleştirildikten kısa süre sonra boşaltılacak. Kütahya merkezde 37 metre karelik depoya sahip olmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsatı değerlendirecekler, Vakıfbank Kütahya Dumlupınar şubesine uğrayıp detaylı bilgi edinebilirler.

150.000 TL’ye depo satışa çıkartıldı! Vakıfbank dudak uçuklatan satışın detaylarını paylaştı

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