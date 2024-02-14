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150.000 TL’ye istediğiniz dükkanın sahibi olacaksınız! O banka merkezi yerde dükkan satışını duyurdu

Dükkan sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Vakıfbank tarafından verildi. Vakıfbank 150.000 TL başlangıç bedeliyle Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde dükkanı satışa çıkardı. İşte Vakıfbank tarafından satışa çıkartılmış olan gayrimenkulün detayları…

Yayın Tarihi: 14.02.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 17:18
150.000 TL’ye istediğiniz dükkanın sahibi olacaksınız! O banka merkezi yerde dükkan satışını duyurdu

Yeni bir iş sahibi olmak isteyen, dükkan sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber bu sefer banka tarafından verildi. Vakıfbank, Gaziantep Şahinbey ilçesindeki Karatarla Mahallesi’nde 18 metrekarelik dükkanı satışa çıkardı. 1995 yılında inşa edilmiş binanın zemin katında yer alan dükkan sadece 150.000 TL’den alıcısının olacak. Başlangıç bedeli ile açık artırma usulü satışa çıkartılacak olan dükkan için şimdiden teklifler toplanmaya başlandı.

Özellikle dükkan fiyatlarının hem kira hem de satış söz konusu olduğunda yüksek fiyatlarla alıcısını aramasından kaynaklı bankalar bu duruma el attı. Artık bankaların gayrimenkul satış kısımlarından uygun fiyatlarda birçok taşınmazın satışı gerçekleştiriliyor. Bu sefer gerçekleştirilecek olan taşınmaz ise Gaziantep’ten geldi. Gaziantep’te dükkan sahibi olmak isteyen vatandaşların kesinlikle yüzü gülecek! 

150.000 TL’ye istediğiniz dükkanın sahibi olacaksınız! O banka merkezi yerde dükkan satışını duyurdu

7.500 TL TEMİNAT BEDELİYLE AÇIK ARTIRMAYA KATILABİLECEKSİNİZ 

Vakıfbank tarafından duyurulmuş olan 150.000 TL değerindeki 18 metrekarelik dükkan için teminat bedeli ise 7.500 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar 7.500 TL teminat bedelini ödedikten sonra Vakıfbank tarafından satışa çıkartılmış olan dükkan için tekliflerini iletebilecekler. Başlangıç bedeli 150.000 TL olan bu dükkân için minimum teklif artışı ise 2.500 TL olarak belirlendi. Sizler de 18 metrekarelik Gaziantep’in Şahinbey Karatarla Mahallesi’nde yer alan dükkana sahip olmak istiyorsanız, Vakıfbank tarafından satışa sunulmuş olan bu avantajlı fırsatı kesinlikle kaçırmayın!

Teklif usulü satışa konu olan dükkanın satışı için ilgili şube Gaziantep İbrahimli Vakıfbank şubesi olarak belirtildi. Dilerseniz ilgili şube ile iletişime geçebilir, dükkanın krediye uygun olup olmadığını öğrenebilir ve yalnızca 150.000 TL başlangıç bedeliyle bu dükkan için teklifinizi iletebilirsiniz. 

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