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17. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı Kapılarını Açtı

Adana'da 140 firma ile açılan fuar, tarım ve sera-bahçe sektörüne önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:12
17. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı Kapılarını Açtı

17. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı Açılışını Gerçekleştirdi

TÜYAP tarafından düzenlenen 17. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 140 katılımcı firma ile kapılarını ziyaretçilere açtı.

Açılışta yer alan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve sektör temsilcileri stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Vali Köşger'in Açıklamaları

Vali Köşger, fuarın Adana'nın en canlı etkinliklerinden biri olduğunu vurguladı. Çukurova'nın tarım alanındaki önemine dikkat çeken Köşger, "Adana, tarımsal mekanizasyon konusunda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden birisidir. Tarıma dayalı sanayinin gelişimi için de büyük katkıları bulunmaktadır. Burada dünyayla rekabet edebilecek bir tarım fuarı gerçekleşiyor," dedi.

Fuarın Katılımcıları ve Beklentiler

TÜYAP Fuarcılık Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı'nın bölgenin tarımsal hayatına önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Ersözlü, "Bu yıl fuara 140 firma katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ve 30 ülkeden 5 günlük süreç boyunca yaklaşık 150 bin ziyaretçi bekliyoruz. Fuar, bölgenin tarımsal istihdamına ve ihracatına önemli katkılar sağlayacak," ifadelerini kullandı.

Bu yıl fuar, 'Sürdürülebilir Tarımsal Çözümler' ve 'Akıllı Tarım Uygulamaları' konularında yoğunlaşan katılımlar ile dikkat çekiyor. Fuar, 3 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

TÜYAP 17. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 140 katılımcı firmayla kapılarını...

TÜYAP 17. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 140 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ziyaretçiler, stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

TÜYAP 17. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 140 katılımcı firmayla kapılarını...

TÜYAP 17. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 140 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ziyaretçiler, stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

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