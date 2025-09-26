Çiftçilere 47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün

Çiftçilere 47 milyon 634 bin 77 liralık destek ödemesi bugün hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ilgili ödeme için şu ifade kullanıldı: "47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Ödeme dağılımı

Paylaşımda destek ödemesinin detayları da yer aldı. Buna göre:

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 41 milyon 113 bin 508 lira

Bireysel sulama sistemleri desteği: 5 milyon 521 bin 664 lira

Sertifikalı tohum üretim desteği: 998 bin 905 lira

Bakanlığın duyurusu, üreticilere yönelik mali desteklerin planlandığı şekilde sürdüğünü gösterirken, ödemelerin hesaplara aktarılmasının alanda rahatlama sağlaması bekleniyor.