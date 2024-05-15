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17 milyar tutarındaki sahte fatura için 50 ilde inceleme başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatı üzerine, 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 10:46
17 milyar tutarındaki sahte fatura için 50 ilde inceleme başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni bir çalışma başlattı. Bu girişimle, sahte faturalar kullanılarak yapılan vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu çalışmalar için Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı 230 vergi müfettişi tarafından 50 ilde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Çalışmada, sahte belgelerle vergi kaçıran 5100 mükellef hakkında inceleme yapılıyor. İncelemeler kapsamında, 17 milyar liralık sahte fatura detaylı bir şekilde incelenecek. Ayrıca çalışma kapsamında, kara para aklama incelemelerine de yer verilecek.

Konu ile ilgili olarak talimat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından verildi ve süreç başlatıldı.

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