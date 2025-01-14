2024'te Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı: 17,1 Milyon Araç Satıldı

Rekor Kıran Elektrikli Araç Satışları

Dünyada elektrikli araç satışları, 2024 yılında 17,1 milyon adede ulaşarak rekor bir seviyeye yükseldi. İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'un açıkladığı verilere göre, bu sayı 2023'e göre %25'lik bir büyüme göstermektedir.

Ülkeler Arası Dağılım

Küresel çapta soldellen 17,1 milyon elektrikli aracın 11 milyonu Çin'de, 3 milyonu Avrupa'da ve 1,8 milyonu ABD ve Kanada pazarında satıldı. 2023'e göre Avrupa'da elektrikli araç satışları %3 düşerek 3 milyon adede geriledi. Ancak Birleşik Krallık pazarı, 400 binin üzerindeki satışla bataryalı elektrikli araçlarda liderliğini sürdürdü.

ABD ve Kanada'daki Büyüme

Öte yandan, ABD ve Kanada pazarında elektrikli araç satışları %9 artışla 1,8 milyona ulaştı. Kuzey Amerika pazarı geçen yıl boyunca ortalama %10 büyüme kaydederken, Aralık ayında ise 185 binin üzerinde elektrikli araç satışı gerçekleştirildi.

Çin Pazarının Gücü

Çin'deki elektrikli araç satışları ise yıllık bazda %40 büyüyerek 11 milyon araca ulaştı ve böylece dünyada elektrikli araç satışlarının yarısından fazlasını oluşturdu. 2024'te gerçekleşen satışların üçte birinden fazlasını BYD modelleri oluşturarak en fazla satan marka oldu.

Geleceğe Dair Endişeler

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, bu verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2023'teki rekorun ardından 2024'te farklı zorluklarla karşılaşılabileceğini belirtti. Avrupa pazarında elektrikli araç satışlarındaki düşüş, Almanya'daki sübvansiyonların kaldırılmasının etkisi ile öne çıkarken, ABD'deki tehlikelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Lester, "Hükümetlerin teşvikleri ve kısıtlamalarının elektrikli araç satışları üzerinde belirgin etkileri bulunuyor," ifadelerini kullandı.