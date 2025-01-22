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2024'te Kartlı Ödemelerde Rekor: 15,8 Trilyon Lira

Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler 2024'te %92 artışla 15,8 trilyon liraya ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:57
2024'te Kartlı Ödemelerde Rekor: 15,8 Trilyon Lira

Kartlı Ödemelerde 2024 Rekoru

Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilen ödeme tutarı 2024 yılı itibarıyla %92 artarak 15 trilyon 845 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, bu artış, geçen yılki gelişmelerin neticesi olarak kaydedildi.

Kartların Kullanım Oranları

2024'te toplam kart sayısı %10 artışla 435,4 milyon adete yükselirken, kredi kartı sayısı %10 artışla 129,4 milyon olarak belirlendi. Banka kartları %3 artışla 194,4 milyon adet, ön ödemeli kartlar ise %24 artışla 111,6 milyon adede ulaştı.

Ödeme Tutarlarına Bakış

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilen ödemelerde %99 artışla 13,3 trilyon lira seviyesine ulaşılırken, banka kartları için bu rakam %59 artışla 2,2 trilyon lira, ön ödemeli kartlar için ise %115 artışla 306,8 milyar lira olarak kaydedildi.

İnternetten Yapılan Kartlı Ödemeler

İnternetten yapılan karta ödemeler %97 artışla 4,66 milyar lira seviyesine yükseldi. Bu ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise %29 olarak gerçekleşti. Geçen yıl her 10 liralık kartlı ödemenin 3 lirası internetten yapıldı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen kartlı ödeme adedi ise %14 artışla 2,67 milyon oldu.

Temassız Ödeme Trendleri

Temassız ödemeler de dikkat çekici bir artış gösterdi; bu ödemelerin adedi %28 artarak 11,96 milyar oldu. Temassız ödeme tutarı ise %113 artışla 4,83 milyar lira seviyesine ulaştı. Mağaza içindeki her 5 kartlı işlemden 4'ü temassız olarak gerçekleşti.

2024 Yılının En Çok Kartlı Ödemeleri

2024 yılında en fazla kartlı ödeme tutarı 89,2 milyar lira ile 30 Aralık'ta gerçekleşti. İnternetten en fazla kartlı ödeme adedi ise 11,8 milyon işlemle 11 Kasım'da kaydedildi.

Yıl içinde en fazla kartlı ödemenin yapıldığı günler pazartesi olurken, en yoğun saat aralığı ise 15.00-16.00 olarak belirlendi.

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