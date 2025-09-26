2024'te Türkiye'de Mali Aracı Kuruluş Sayısı 21 bin 463'e Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı. Buna göre sektör genelinde 21 bin 463 girişim faaliyet gösterdi.

Girişim Dağılımı

Faaliyet alanlarına göre dağılımda finansal hizmet faaliyetlerinde 295, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 75 ve finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde 21 bin 93 girişim hizmet verdi.

Sektörün Üretim ve Katma Değer Büyüklüğü

Sektörün faktör maliyetiyle katma değeri 1 trilyon 734 milyar lira, üretim değeri 2 trilyon 882 milyar lira olarak hesaplandı.

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin %81,6'sı finansal hizmetler, %10,1'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, %8,3'ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler tarafından oluşturuldu. Üretim değerinin ise %74,9'unu finansal hizmetler, %17,6'sını sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, %7,5'ini yardımcı faaliyetler oluşturdu.

Katma Değer ve Üretim Değerindeki Artışlar

Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer %21,1, üretim değeri %40,2 artış gösterdi. Faaliyet bazında katma değerdeki artışlar ise: finansal hizmet faaliyetlerinde %11,4, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde %46,2, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde %173,6 oldu.

Üretim değeri artışları ise aynı dönemde finansal hizmet faaliyetlerinde %25,1, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde %155,1, yardımcı faaliyetlerde %64,4 gerçekleşti.

İstihdam ve Personel Maliyeti

Mali aracı kuruluşlarda yıllık ortalama istihdam 2023'te 345 bin 438 iken, 2024'te 353 bin 24 kişiye yükseldi. Toplam istihdamın %67,1'ini finansal hizmet faaliyetleri, %7,5'ini sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, %25,4'ünü yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

Personel maliyeti 480 milyar 468 milyon lira olarak hesaplandı. Bu maliyetin %78,1'i finansal hizmet faaliyetlerinde, %9,2'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, %12,7'si yardımcı faaliyetlerde%85,3'ü maaş ve ücretlerden, %14,7'si sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Ücretli olarak istihdam edilen personel dağılımında kadın çalışan sayısı 169 bin 277, erkek çalışan sayısı 174 bin 452 olarak kaydedildi. Ücretli kadın çalışan oranı %49,2, ücretli erkek çalışan oranı %50,8 oldu.

Sabit Sermaye Yatırımları

Mali aracı kuruluşlarda sabit sermaye yatırımlarının toplam satın alış değeri 113 milyar 268 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların sektörel dağılımında %81,4 ile finansal hizmet faaliyetleri en yüksek payı alırken, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında %6,3, yardımcı faaliyetlerde %12,3 pay gerçekleşti.

Yayımlanan veriler sektörün 2024'te hem üretim hem de istihdam açısından büyüme gösterdiğine işaret ediyor.