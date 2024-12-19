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Trump'tan Geçici Bütçe Tasarısına Sert Tepki: Hükümetin Kapanması Da Mümkün

Donald Trump, geçici bütçe tasarısına karşı çıkarak hükümetin kapanma riskini artırdı. Cumhuriyetçilere, Demokratlardan uzak bir harcama tasarısı geçirmeleri çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 04:02
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 04:02
Trump'tan Geçici Bütçe Tasarısına Sert Tepki: Hükümetin Kapanması Da Mümkün

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, federal hükümete mart ayına kadar finansman sağlamayı amaçlayan geçici bütçe tasarısına karşı çıkarak, Kongre üyelerini tasarıyı reddetmeye davet etti.

Trump, Truth Social sosyal medya platformunda, başkan yardımcısı seçilen JD Vance ile yaptığı açıklamayı paylaşarak, tasarı ile 6 Ocak Komitesi'nin kayıtlarının saklanmasının kolaylaşacağını ve Kongre'ye maaş artışı sağlanacağını belirtti. "Chuck Schumer ve Demokratlara her istediklerini vermeyen sade bir harcama yasası geçirmeliyiz," ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında Cumhuriyetçilerin Amerikalı çiftçileri desteklemeyi, afet yardımlarını finanse etmeyi ve 2025'te ABD'yi başarılı kılmayı amaçladığı vurgulandı. Bunun için borç tavanının artırılması gerektiği, ancak "Demokratlara verilecek paylar olmadan" geçici bütçe tasarısının sağlanması gerektiği kaydedildi.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı başka bir paylaşımda, "Cumhuriyetçiler akıllı ve sert olmalı. Eğer Demokratlar, istediklerini vermezsek hükümeti kapatmakla tehdit ederlerse, bununla yüzleşin," değerlendirmesini yaptı. Geçici bütçeyi “saçma ve olağanüstü şekilde pahalı” olarak nitelendiren Trump, öncelikle Demokratların borç limitini sonlandırmasını veya uzatmasını talep edeceğini belirtti.

Bütçe tasarısı üzerinde yürütülen tartışmaların, hükümetin kapanma riskini artırdığını vurgulayan Trump, "Cumhuriyetçiler olmadan bu bütçenin geçmesi ülkemiz için yıkıcı olacaktır," dedi. Ayrıca, bütçe müzakerelerinin, Trump’ın 20 Ocak 2025 itibarıyla göreve başlamasından önce tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Hükümetin kapanması süreci hakkında bilgi veren Trump, Amerikan yasalarına göre Kongre'nin her yıl 1 Ekim'de başlayan mali yılı zamanında onaylaması gerektiğini vurguladı. Bütçe onaylanamadığında, federal hükümet hayati hizmetler dışında tüm faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor.

Kamuda çalışan hayati olmayan personelin zorunlu izne çıkarıldığı bu süreçte, hayati hizmetlerde görev yapan kamu çalışanları görevlerine devam etmektedir. Ancak, bu çalışanlar kapanma dönemlerinde maaşlarını alana kadar mağdur olabiliyorlar.

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