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Mars, Kellanova'yı 36 Milyar Dolara Satın Alıyor

Mars, Kellanova'yı 36 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın alma kararı aldı. Anlaşma, 2025'te tamamlanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 18:56
Mars, Kellanova'yı 36 Milyar Dolara Satın Alıyor

Mars, Kellanova'yı Satın Alıyor

Amerika'nın tanınmış gıda üreticilerinden Mars, popüler atıştırmalık markası Kellanova'yı 36 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın alacağını duyurdu. M&M's ve Snickers gibi dünyaca ünlü tatların sahibi olan Mars, Kellanova'yı hisse başına 83,50 dolar nakit bedelle almayı planlıyor.

Satın Alma Hakkında Detaylar

Mars şirketinin yaptığı açıklamada, Kellanova'nın satın alınmasının ardından, firmanın Mars Snacking bölümüne entegre olacağı ve bu durumun, Mars'ın global ölçekte daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Ayrıca, Kellanova'nın yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle onaylanan bu anlaşma, hissedar ve düzenleyici otoritelerin de onayını gerektirmektedir. Sürecin 2025'in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Kellanova'nın Birikimi

Kellanova, şu anda Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts ve Rice Krispies Treats gibi popüler markaların yanı sıra Kellogg’s, Eggo ve MorningStar Farms gibi gıda markalarını da içermektedir. Şirket, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir.

2023 yılında Kellanova'nın net satış rakamı 13 milyar doları aşmış olup, firma 180 farklı pazarda faaliyet göstermekte ve yaklaşık 23 bin kişiyi istihdam etmektedir.

Mars’ın Portföyü

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Kellanova'nın ürün yelpazesi, Mars'ın genişlemiş portföyüyle birleşerek Snickers, M&M's, Twix, Dove ve Extra gibi şekerleme markaları ile Kind ve Nature's Bakery gibi atıştırmalıkları kapsayacak. Bu durum, Mars'ın 2023 yılı itibarıyla 50 milyar doları aşan satış hacmini daha da artırmayı hedefliyor.

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