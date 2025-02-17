2024 Yaşam Memnuniyeti Araştırması Sonuçları Açıklandı: Mutluluk Oranı Düşüyor

2024 Yaşam Memnuniyeti Araştırması Sonuçları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını duyurdu. Araştırma, ülke genelinde bireylerin mutluluk düzeylerindeki değişiklikleri ortaya koyuyor. 2023'te mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı %52,7 iken, 2024'te bu oran %49,6'ya düşerek 3,1 puan gerileme yaşandı.

Mutsuzluk Oranı Artıyor

Mutsuz olduğunu belirten bireylerin oranı ise 2023'te %13,7 iken, 2024'te 0,8 puan artışla %14,5 oldu. Bu durum, Türkiye’deki ruh halinin gidişatı hakkında endişe verici bir tablo sunuyor.

Cinsiyet ve Aile İlişkisi

Mutlu olan erkeklerin oranı 2023'te %50,3 iken, 2024'te %46,9'a geriledi. Kadınlardaki mutluluk oranı da bu dönemde %55,1'den %52,3'e düştü. Evlilik durumuna göre yapılan değerlendirmelerde, evli bireylerin mutluluk oranı %52,5 olarak tespit edilirken, evli olmayanlarda bu oran %44 olarak kaydedildi.

Yaş Gruplarında Mutluluk Düzeyi

Yaş gruplarına göre yapılan analizlerde, 25-34 yaş grubundaki mutluluk oranı %50,7'den %51'e yükseldi. Ancak 45-54 yaş grubunda en yüksek düşüş yaşandı ve 7,1 puan azalarak %46,5'e geriledi. 65 yaş ve üzerindeki bireyler ise %56'dan %54,1’e düştü.

Mutluluğun Kaynağı Aile

2024'te bireyler mutlu oldukları kaynaklar arasında en yüksek oranda ailelerini (%72,9) gösterdi. Bunu çocuklar (%13,2), kendi mutlulukları (%4,2) ve eşleri (%3,4) takip etti. Sağlık, mutluluğun önemli bir kaynağı olarak %68,3 ile ilk sırada yer aldı.

Geleceğe Umutla Bakmak

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2024'te %64,3 olarak belirlendi. Ortalama yaşam memnuniyeti ise hem erkeklerde hem kadınlarda 5,7 olarak kaydedildi. Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinde en yüksek oran ise %72,1 ile asayiş hizmetlerine ait.

Ülke Sorunları

Ülkenin en önemli sorunları arasında hayat pahalılığı (%29,2), eğitim (%15,7) ve yoksulluk (%14) ön plana çıktı. Bu veriler, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik zorluklarına ışık tutuyor.