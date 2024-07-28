2024 Yazında Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Plajları ve Seyahat Rotaları

Biletbayisi.com 2024 Yazında Popüler Plaj ve Seyahat Rotalarını Açıkladı

Biletbayisi.com, 2024 yazında en çok tercih edilen plaj ve seyahat rotalarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin plajlarının bu yaz tatilciler tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

En Çok Tercih Edilen Plajlar

Kaputaş Plajı (Kaş, Antalya): Beyaz kumları ve turkuaz deniziyle dikkat çeken bu plaj, hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğradı.

(Kaş, Antalya): Beyaz kumları ve turkuaz deniziyle dikkat çeken bu plaj, hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğradı. Ölüdeniz (Fethiye, Muğla): Mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Ölüdeniz, su sporları ve yamaç paraşütü meraklılarının uğrak noktası oldu.

(Fethiye, Muğla): Mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Ölüdeniz, su sporları ve yamaç paraşütü meraklılarının uğrak noktası oldu. İztuzu Plajı (Dalyan, Muğla): Doğal güzellikleri ile öne çıkan bu plaj, caretta caretta yuvalama alanı olarak doğaseverler için cazip bir mekan sunuyor.

(Dalyan, Muğla): Doğal güzellikleri ile öne çıkan bu plaj, caretta caretta yuvalama alanı olarak doğaseverler için cazip bir mekan sunuyor. Alaçatı Plajları (İzmir): Rüzgar sörfü tutkunları için ideal bir nokta olan Alaçatı, eşsiz sokakları ve Ege mutfağı ile tatilcileri cezbetmektedir.

Popüler Seyahat Rotaları

Kapadokya : Balon turları ve peri bacaları ile ünlü olan bu bölge, fotoğraf meraklıları ve macera severler için çekici bir destinasyon haline geldi.

: Balon turları ve peri bacaları ile ünlü olan bu bölge, fotoğraf meraklıları ve macera severler için çekici bir destinasyon haline geldi. Karadeniz Yaylaları : Uzungöl ve Ayder Yaylası, doğayla iç içe bir tatil arayışında olanların tercihleri arasında yer aldı.

: Uzungöl ve Ayder Yaylası, doğayla iç içe bir tatil arayışında olanların tercihleri arasında yer aldı. Ege Köyleri : Şirince, Akyaka ve Foça gibi güzel Ege köyleri, sakinlik ve kültürel zenginlik arayan tatilcileri kendine çekti.

: Şirince, Akyaka ve Foça gibi güzel Ege köyleri, sakinlik ve kültürel zenginlik arayan tatilcileri kendine çekti. Yunan Adaları: Santorini, Mykonos ve Rodos gibi adalar, kısa tatil kaçamakları için popüler hale geldi.

Uçak Bileti Satışlarında Rekor Artış

2024 yazında seyahat tercihleri, geçmiş yıllara oranla büyük bir artış göstermekte. Kovid-19 sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte, tatilcilerin seyahat etme istekleri arttı.

Uçak bileti satışlarında yaşanan rekor artışla birlikte, hem iç hem de dış hatlarda yoğun bir talep gözlemlendi. Popüler destinasyonlara yönelik uçuşların doluluk oranları maksimum seviyeye ulaştı ve birçok bilet kısa sürede tükendi.

Bayram tatilleri ve yaz sezonunun başlangıcı, en çok talep gören dönemler arasında yer aldı. Uçak biletlerindeki yüksek doluluk ve yer bulma zorlukları, tatilcilerin alternatif ulaşım yöntemlerine yönelmesine yol açtı. Bu durum, otobüs bileti satışlarında belirgin bir artış sağladı.

Kısa mesafeli tatillerde ve son dakika seyahatlerinde otobüsle seyahat, tercih edilen bir seçenek haline geldi. Otobüs yolculuklarının esnekliği ve ekonomik olması, tatilcilerin bu seçeneği tercih etmelerinde etkili oldu.

Aileler ve çiftler, tatil deneyimlerini zenginleştirmek için araç kiralama hizmetlerine ilgi gösterdi. Kendi yollarını keşfetmek isteyenler için araç kiralama, ön planda olan alternatiflerden biri oldu. Özellikle doğayla iç içe yapılan tatillerde ve kıyı şeridi gezilerinde, araç kiralama hizmetinin talep gördüğü belirtildi.