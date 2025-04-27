2025 Turizm Başkenti Erzurum'da Palandöken Ekonomi Forumu Sonuçlandı

Erzurum, Turizm Başkenti Olarak Parlıyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu başarıyla tamamlandı.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde iki gün süren forumda, “Geleceği Hızlandırmak: Yapay Zekanın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler”, “Global Ekonomi Gündeminde Zeki Ekonomiler”, “Türkiye'nin Yatırım Ufku: Fırsatlar ve Gelecek Vizyonu”, “İklim Değişikliği, Ekolojik Dönüşüm ve Enerji Politikaları” ile “Dönüşüm Döneminin Yarattığı Eşitsizlikler: Küresel İş Birliği ve Sürdürülebilir Gelecek Stratejileri” gibi oturumlar gerçekleştirildi.

Bakan Şimşek'ten Video Mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, forumun son oturumu için gönderdiği video mesajla katılımcılara hitap etti.

EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, forumun kapanışında katılımcılara teşekkür ederek, “Dünyanın birçok ülkesinden gelen değerli konuşmacılar, diplomatlar ve iş insanları Erzurum’a geldi. Palandöken Ekonomi Forumu’nun bu şehirde düzenlenmiş olması büyük bir başlangıçtır.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Katılımcılardan Olumlu Geri Dönüşler

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yeşil Büyüme ve İş Hızlandırma Projesi yöneticisi Ahmed El Karrany, “Buradaki zengin insan birikimiyle çok şeyler öğrendik, gerçek hikayeler duymak beni mutlu etti. Buranın doğu-batı arasında bir yol ağzında olması, forumun en farklı yönüydü.” şeklinde konuştu.

Karrany, Erzurum’un kültürel derinliğine de vurgu yaparak, “Buradaki insanların açık görüşlü olması ve ileriyi görmek istemeleri, iş birliği fırsatları açısından büyük bir potansiyel sunuyor.” dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu tamamlandı. Katılımcılar forumun kapanışının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu tamamlandı. Katılımcılar forumun kapanışının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.