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2030'da Yenilenebilir Enerji Dünya Elektrik Talebinin Yarısını Karşılayacak

IEA Başkanı, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin dünya elektrik talebinin yarısını karşılamasını bekliyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:31
2030'da Yenilenebilir Enerji Dünya Elektrik Talebinin Yarısını Karşılayacak

Yenilenebilir Enerjinin Geleceği

2023 yılında yayımlanan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporu, 2030 yılına kadar dünya genelindeki elektrik talebinin yarısının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanacağını öngörüyor.

Küresel Kapasitedeki Büyüme

IEA Başkanı Fatih Birol, 2030'a kadar dünya genelinde toplam 5,500 gigavattan fazla yenilenebilir enerji kapasitesi eklenmesinin planlandığını belirtti. Bu artış, özellikle Çin, Avrupa Birliği (AB), Hindistan ve ABD'nin mevcut enerji kapasitesine neredeyse eşit bir seviyede olacağı tahmin ediliyor.

Güneş ve Rüzgar Enerjisi

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde güneş enerjisinin, küresel kapasitedeki artışın %80'ini oluşturması bekleniyor. Bu artışın, büyük ölçekli projeler ve çatı tipi santraller ile desteklenmesi planlanıyor. Rüzgar enerjisindeki büyüme ise zorluklara rağmen iki katına çıkacak.

Hedefler ve Gerçekler

Buna rağmen, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP28) kapsamında belirlenen hedefler ile mevcut öngörüler tam olarak uyumlu değil. Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030 yılına kadar 2.7 katına çıkması bekleniyor. Ancak daha hızlı ilerleme ile bu hedefin yükseltilmesi mümkün.

Fatih Birol'un Değerlendirmeleri

Fatih Birol, yenilenebilir enerjinin dünya genelinde yeni enerji santralleri kurmak için en ucuz seçenek haline geldiğini vurgulayarak, "Bu büyüme, emisyonları azaltma ve enerji güvenliğini artırma çabalarının ötesinde gerçekleşiyor" dedi. Güneş enerjisinin, bu on yılda elektrik sistemlerini dönüştürme potansiyeli olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının artışı, 2030 yılına kadar dünya elektrik talebinin yarısını karşılamaya hazırlanıyor.

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