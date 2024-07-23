250 TL ödüllü kredi kartı kampanyası! Aidat ödemesi yok

Hangikredi, yeni kredi kartı kampanyasında, Enpara.com'un sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar başvuruda bulunan herkes, kredi kartı aidatından muaf olmanın yanı sıra, ilk 250 TL ve üzeri harcamanın 250 TL'sini geri alabilecek. Bu avantajdan yararlanmak için, başvurunuzu Enpara.com üzerinden yapmanız ve kartınızı onayladıktan sonra kullanmanız yeterli.



Kampanya Şartları

Kampanyadan yararlanmak için, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar Enpara.com'un başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Başvurunuzu yaptıktan sonra, fiziki veya sanal kredi kartınızla 22 Ağustos 2024 Perşembe gün sonuna kadar yapacağınız ilk 250 TL ve üzeri harcamanın 250 TL'si, 29 Ağustos 2024 tarihinde hesabınıza iade edilecektir. Bu fırsatı kaçırmamak için başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.

Enpara.com Avantajları

Enpara.com, kredi kartı kullanımı açısından pek çok avantaj sunuyor. Enpara.com müşterileri, EFT/FAST/havale ve fatura ödeme işlemlerinde herhangi bir ücret ödemezken, kredi kartı aidatı da bulunmuyor. Ayrıca, Enpara.com Kredi Kartı ile QNB Finansbank üye iş yerlerinde anında taksitli alışveriş yapabilirsiniz. Eğitim, sağlık harcamaları ve vergi/sigorta ödemelerinizde, aylık 15.000 TL'ye kadar faizsiz ve ücretsiz taksitlendirme imkanı da sunuluyor.