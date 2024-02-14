34 Bin TL’ye Ankara’nın en sevilen ilçesinde arsa satışa çıkarıldı! Herkes bu ihaleyi bekliyor

Uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak’tan geldi. Milli Emlak 34.500 TL’ye 1.650,40 metrekarelik arsanın satışını gerçekleştireceğini duyurdu. Resmen yok fiyatına kocaman bir arsayı satışa çıkartacak olan Milli Emlak, teminat bedelinden ihale tarihine ve saatine kadar tüm detayları paylaştı. İşte Milli Emlak tarafından satışa çıkartılmış olan Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki 1.650,40 metrekarelik arsa satışının detayları…

10.350 TL TEMİNAT BEDELİNİ ÖDEYEN ARSAYA SAHİP OLABİLECEK

Milli Emlak tarafından paylaşılmış olan yatırımlık arsa için istenilen teminat bedeli ise 10.350 TL olarak belirlendi. Tahmin edilen ihale bedeli 34.500 TL olarak belirlenmişken, bu 1.650,40 metrekarelik arsa için belirtilen teminat bedelini ödeyen vatandaşlar 20 gün sonra gerçekleşecek olan ihaleye katılım sağlayabilecekler.





5 MART’TA İHALE YAPILACAK



Kıyıda köşede 34.500 TL’si olanlar için kaçmayacak fırsat olan Ankara’nın Beypazarı ilçesinden satılık bu arsa için ihale tarihi 5 mart 2024 olarak belirlendi. İhaleye katılım sağlayacak olan vatandaşların saat 11:15’te Ankara’nın Beypazarı ilçesinde olmaları gerekiyor. Sizler de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız, muhakkak şimdiden teminat bedelinizi yatırmayı unutmayın!