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36 ilde evi olmayana TOKİ'den müjde! 120 ay vadeli ucuz konut satıı başlıyor

TOKİ'nin Türkiye genelindeki 36 ilde düzenleyeceği açık artırmada ev ve iş yeri sahibi olma fırsatını kaçırmayın. Detaylar için toki.gov.tr'ye göz atın!

Yayın Tarihi: 03.06.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 13:34
36 ilde evi olmayana TOKİ'den müjde! 120 ay vadeli ucuz konut satıı başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 36 ilde konut ve iş yeri satışı için açık artırma düzenleyecek. İstanbul, Balıkesir, Çorum, Konya gibi birçok ilde bulunan konutlar için yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle satışlar yapılacak. Diğer illerde ise iş yerleri için yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade uygulanacak.

36 ilde evi olmayana TOKİ'den müjde! 120 ay vadeli ucuz konut satıı başlıyor

31 Mayıs’ta açık arttırma yapılacak

Açık artırma 31 Mayıs Cuma günü Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. İnternet katılımı için kayıtların bir iş günü öncesinde sona ereceği belirtiliyor. Bankacılık hizmetleri Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanacak. Satışlar TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara The Green Park Hotel Konferans Salonu'nda yapılacak, ayrıca internetten teklif verilebilecek.

Detaylı bilgiye TOKİ'nin resmi internet sitesi olan "toki.gov.tr" ve "emlakmuzayede.com.tr" adreslerinden ulaşılabilir. Bu kampanya, ev sahibi olmak isteyenlere uygun ödeme seçenekleri ve geniş bir portföy sunarak önemli bir fırsat sunuyor.

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