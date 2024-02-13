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650.000 TL verip 5 katlı binanın sahibi olacaksınız! Yarın satışı yapılacak

Büyük bir yatırım yapmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Milli Emlak tarafından verildi. Milli Emlak, Giresun'da 5 katlı binayı 650.000 TL’ye satışa çıkaracağını duyurdu. Yarın ihale usulü satışı gerçekleşecek. İşte Milli Emlak tarafından duyurulan 650.000 TL değerindeki bina satışının detayları…

Yayın Tarihi: 13.02.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 13:28
650.000 TL verip 5 katlı binanın sahibi olacaksınız! Yarın satışı yapılacak

Yatırım yapmak isteyenlere harika haber Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak tarafından duyuruldu. Milli Emlak 650.000 TL’ye 5 katlı 73 metrekare yüz ölçümlü binanın satışını gerçekleştireceğini duyurdu. Yarın gerçekleşecek olan ihale usulü satış kapsamında, Giresun merkezdeki 5 katlı bina uygun fiyata satılacak. İşte Giresun merkezde yalnızca 650.000 TL’ye satışa çıkartılan 5 katlı binanın detayları… 

65.000 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak tarafından zaman zaman farklı illerde harika fırsatlar sunulmaya devam ediliyor. Bu sefer Giresun ilinde yatırım yapmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber duyuruldu. 650.000 TL ihale bedeli ile 14 Şubat’ta 5 katlı binanın satışa çıkartılacağı duyuruldu. 73 metrekare yüzölçümüne sahip olan bu 5 katlı bina için istenilen teminat bedeli ise 65.000 TL olarak paylaşıldı. Eğer yatırımlık alan arayanlar varsa kesinlikle Milli Emlak tarafından satışa çıkartılan bu harika 5 katlı binayı kaçırılmamalı!

650.000 TL verip 5 katlı binanın sahibi olacaksınız! Yarın satışı yapılacak

14 ŞUBAT’TA SAAT 10:00’DA İHALE GERÇEKLEŞECEK 

650.000 TL ihale bedelli satışa çıkartılacak 73 metre karelik bu bina için ihale tarihi 14 Şubat 2024 olarak belirlendi. İhale saati ise 10:00’da olarak paylaşıldı. Giresun'da yatırım sahibi olmak isteyen vatandaşlar kesinlikle bu fırsata göz atmalı.

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