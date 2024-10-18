7 Bin Liranın Üzerindeki Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Başladı

Yasa Kapsamında Yeni Düzenlemeler

7 bin lira ve üzerindeki ödeme işlemlerinde finansal kuruluşları kullanma zorunluluğu getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan değişiklik ile vergi mükellefi olmayan tüketiciler de bu uygulamanın kapsamına dahil edildi.

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele

İşletmelerin yanı sıra, vergi mükellefi olmayanların da 7 bin lira üzerindeki mal veya hizmet alımlarındaki ödemelerini banka ve finans kurumları aracılığıyla yapması zorunlu hale geldi. Bu düzenleme, kayıt dışılıkla daha etkin bir mücadele yürütmeyi ve verginin tabana yayılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Ceza Uygulamaları

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, tevsik zorunluluğuna uymayan taraflara uygulanacak ceza, hem ödemeyi yapanı hem de alanı kapsayacak şekilde tasarlandı. Ödemeyi yapan kişinin vergi mükellefi olup olmaması bu ceza uygulamaları açısından dikkate alınmayacak.

Alternatif Ödeme Yöntemleri

Banka hesabı ya da kredi kartı bulunmayan kişilerin de ödemelerini belgelemekle yükümlü olacakları, ancak bu kişilerin ödemelerini banka veya PTT şubeleri gibi alternatif yöntemlerle gerçekleştirmelerinin yeterli olacağı ifade edildi.

Örneklerle Açıklama

Bakanlık, bu düzenlemenin uygulanışını somut örneklerle açıkladı. Herhangi bir banka hesabı olmayan bir tüketici, 15 bin liralık bir ürünü satıcının hesabına yatırdığında ceza uygulanmayacak. Ancak, eğer tüketici bu tutarı nakit öderse ve satıcı bu tutarı kendi hesabına yatırsa bile tevsik zorunluluğuna uyulmamış sayılacak. Sonuç olarak, her iki taraf da cezai işleme tabi tutulacaktır.

Bu yeni düzenleme, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.