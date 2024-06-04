Bist 100
10.556,8 1%
DOLAR
32,19 0,11%
EURO
35,16 0,09%
ALTIN
2.419,04 0,04%

Aylık 1500 TL öderim diyene 20.000 TL nakit ödeme! Çalışan çalışmayan fark etmiyor

Acil nakit sıkıntısı olan kişilere müjde niteliğinde haber geldi. Tamı tamına 20 bin TL para verilecek!

Yayın Tarihi: 04.06.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 07:02
Aylık 1500 TL öderim diyene 20.000 TL nakit ödeme! Çalışan çalışmayan fark etmiyor

Acil nakite ihtiyaç duyanlar için 20.000 TL toplu para desteği almak isteyenler, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. İşte bazı bankaların sunduğu faiz oranları ve detaylar aşağıdaki gibidir. 

20.000 TL toplu para desteği almak isteyenler için sunulan bu kampanya, acil nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılmış olabilir. Ancak, bu kampanyanın hangi banka veya finans kuruluşu tarafından sunulduğunu belirtmediğiniz için kesin bir bilgi veremem.

20 bin TL Para Verilecek! 

para

Genellikle bu tür kampanyalar için başvurular bankaların resmi internet siteleri, ATM’leri, internet şubeleri veya fiziksel şubeler aracılığıyla yapılabilir. Başvuru için gerekli belgeler ve şartlar bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce ilgili bankanın web sitesini ziyaret ederek detayları öğrenmenizi öneririm.

TEB: %3,99 faiz oranı ile 20.000 TL kredi 36 ay içerisinde 45.784,24 TL olarak ödenebilir1.

QNB Finansbank: 20.000 TL 36 ay vadeli kredinizi %4,49 faiz oranı ile 48.406,48 TL olarak geri ödeyebilirsiniz1.

Enpara.com: %4,29 faiz oranı ile 46.785,96 TL olarak ve masrafsız şekilde geri ödemek mümkündür1.

Başvuru için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilir veya ATM’lerden, internet şubeden, şubelerden başvuru yapabilirsiniz. Gelir durumunuza ve ihtiyacınıza en uygun olan tutar ve vade için başvurunuzu kolayca yapabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak bedava fiyatına arsa satıyor! Akıllı telefon parasına satış başladı

Sadece 2000 TL'ye TOKİ'den ev almak mümkün! Kaçırılmaz kampanya başladı

Dört gözle bayram ikramiyesi bekleyenler dikkat! O tarihlerde hesaplara yatırılacak

Tuvalet kağıdı, parfüm, deodorant listede! BİM 3 Haziran aktüel ürünler kataloğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Araç muayenelerinde flaş karar! 81 ildeki sürücüleri ilgilendiriyor

Öğrencilere bedava gibi toplu ulaşım! Orada yaşayan öğrenciler sevinçten çıldıracak

Aylık 1500 TL öderim diyene 20.000 TL nakit ödeme! Çalışan çalışmayan fark etmiyor

Sıfır otomobil almak isteyenler koşsun! 300 bin TL'lik büyük indirim başladı

İş Bankası 8 ilde banka memuru alımı yapacak! Eğitim ve diğer şartlar açıklandı

Banka ATM'lerinden para çekenler dikkat! O tarihten sonra böyle yapılacak

Üniversiteye çok sayıda personel alımı yapılacak! KPSS 60-70 puan ile

Sadece 2000 TL'ye TOKİ'den ev almak mümkün! Kaçırılmaz kampanya başladı

Dört gözle bayram ikramiyesi bekleyenler dikkat! O tarihlerde hesaplara yatırılacak

Kredi çekenler müjde! Erken kapatanlar o ücreti ödemeyecek

Milli Emlak bedava fiyatına arsa satıyor! Akıllı telefon parasına satış başladı

Tuvalet kağıdı, parfüm, deodorant listede! BİM 3 Haziran aktüel ürünler kataloğu