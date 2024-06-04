Aylık 1500 TL öderim diyene 20.000 TL nakit ödeme! Çalışan çalışmayan fark etmiyor

Acil nakite ihtiyaç duyanlar için 20.000 TL toplu para desteği almak isteyenler, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. İşte bazı bankaların sunduğu faiz oranları ve detaylar aşağıdaki gibidir.

20.000 TL toplu para desteği almak isteyenler için sunulan bu kampanya, acil nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılmış olabilir. Ancak, bu kampanyanın hangi banka veya finans kuruluşu tarafından sunulduğunu belirtmediğiniz için kesin bir bilgi veremem.

20 bin TL Para Verilecek!





Genellikle bu tür kampanyalar için başvurular bankaların resmi internet siteleri, ATM’leri, internet şubeleri veya fiziksel şubeler aracılığıyla yapılabilir. Başvuru için gerekli belgeler ve şartlar bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce ilgili bankanın web sitesini ziyaret ederek detayları öğrenmenizi öneririm.

TEB: %3,99 faiz oranı ile 20.000 TL kredi 36 ay içerisinde 45.784,24 TL olarak ödenebilir1.

QNB Finansbank: 20.000 TL 36 ay vadeli kredinizi %4,49 faiz oranı ile 48.406,48 TL olarak geri ödeyebilirsiniz1.

Enpara.com: %4,29 faiz oranı ile 46.785,96 TL olarak ve masrafsız şekilde geri ödemek mümkündür1.

Başvuru için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilir veya ATM’lerden, internet şubeden, şubelerden başvuru yapabilirsiniz. Gelir durumunuza ve ihtiyacınıza en uygun olan tutar ve vade için başvurunuzu kolayca yapabilirsiniz.