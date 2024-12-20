AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi: Faiz İndirimi Bekleniyor

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Aralık tarihinde yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Faiz Beklentileri

Ankete katılan ekonomistlerden 4'ü politika faizinin sabit kalacağını öngörürken, 10'u faiz indirimine işaret ediyor. Beklentilerin ortalama değeri, faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50 seviyesine çekilmesi yönünde gerçekleşti.

2025 Yılı Faiz Beklentisi

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin 2025 yıl sonu için politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 olarak belirlendi. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmıştı.