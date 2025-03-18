AB'de Elektrikli Otomobil Pazar Payı 2024'te Yüzde 13,6'ya Düşüyor

Elektrikli Araçların Pazar Payı Düşüşte

Avrupa Birliği'nde (AB) 2024 yılı itibarıyla elektrikli otomobillerin pazar payı %13,6'ya gerileyerek 1 milyon 447 bin satışla tamamlandı. Geçen yıl, toplam otomobil satışlarının 10,6 milyon adede ulaştığı görüldü.

Pazar Büyümesi ve Düşüşler

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, AB otomobil pazarı 2023 yılına göre %0,8 büyüme gösterirken, bu büyüme bazı ülkelerde farklılıklar sergiledi. İspanya %7,1 büyüme kaydedip dikkat çekerken, Fransa %3,2, Almanya %1 ve İtalya %0,5'lik düşüş yaşadı. Genel olarak pazar hacmi, Kovid-19 öncesinin %18,4 gerisinde kalmaya devam ediyor.

Benzinli ve Dizel Araçlarda Durum

AB'de benzinli otomobiller, 2024 yılı itibarıyla %33,3'lük pazar payıyla liderliğini korusa da 2022'deki %35,3'lük payına göre düşüş yaşadığı gözlemlendi. Diğer yandan dizel otomobil satışları %11,9'a gerileyerek 1 milyon 267 bin adede ulaştı.

Hibrit Araçlar ve Gelecek Beklentileri

Hibrit otomobil satışları ise %20,9 artış göstererek 3,3 milyon adede ulaştı ve toplam pazar payı %30,9 oldu. Elektrikli otomobiller, 2024'te alıcılar için üçüncü en popüler tercih olarak kalırken, pazar payında %14,6'dan %13,6'ya geriledi.

Satış Liderleri

Marka bazında değerlendirildiğinde, geçen yıl AB'de en çok satan marka 1 milyon 371 bin 465 adetle Volkswagen oldu. Toyota, 928 bin 767 satışla ikinci, BMW 774 bin 925 satışla üçüncü sırayı aldı. Skoda, 766 bin 510 adetle dördüncü, Renault ise 699 bin 214 satışla beşinci sırada yer buldu. Tesla'nın satışları ise 327 bin 34 seviyesinde gerçekleşti.

AB'nin Rekabet Stratejisi

AB'nin elektrikli araç üretimine yönelik tartışmalar sürerken, ACEA'nın raporu, AB'nin elektrikli araçlar için yeterli destekle bir endüstriyel stratejiye sahip olmadığını ortaya koyuyor. Elektrikli araçlar için sağlanan teşviklere rağmen, satışların yeterli seviyeye ulaşmadığı ve şarj istasyonları konusunda eksikliklerin bulunduğu belirtiliyor.

2024'ün son çeyreğinde güçlü bir toparlanma yaşanacağı öngörülürken; Çin'de otomobil satışları yaklaşık 23 milyon adede ulaşarak hükümet destekleri ile %2,6'lık bir artış kaydetti. Çin'in otomobil satışları, küresel otomobil pazarının yaklaşık %31'ini oluştururken, elektrikli araç tedarik zincirindeki hakimiyeti AB'nin üretim çabalarını gölgelemeye devam ediyor.