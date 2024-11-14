AB'de Şirket İflasları %2,7 Arttı: Ulaştırma Sektöründe Vurgun!

AB'de Şirket İflasları Yükseliyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, 2024 yılının üçüncü çeyreğindeki şirket iflas başvuruları, bir önceki çeyreğe kıyasla %2,7 oranında artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, bu rakam 2018'den bu yana ölçülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Faaliyet Alanlarına Göre Artışlar

Üçüncü çeyrekte, iflas başvurularının daha fazla yükseldiği sektörler ise dikkat çekti. Ulaştırma sektöründeki iflaslar %28,8, bilgi ve iletişim teknolojileri %15,3 ve konaklama ile yiyecek hizmetleri %9,8 artış kaydetti.

Yeni İşletme Kayıtları Artış Gösterdi

Söz konusu dönemde, yeni işletme kayıtları ise bir önceki çeyreğe göre %2,2 artış gösterdi. Bu durum, piyasada bazı sektörlerin hala ivme kazandığını ortaya koyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.