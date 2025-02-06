AB'den Shein'e Yasa Dışı Ürün Satışı Talebi

AB, Shein'e Yasa Dışı Ürün Satışına Karşı Önlemleri Sordu

Avrupa Birliği (AB), online alışveriş platformu Shein'den yasa dışı ürün satışlarına yönelik alınan önlemleri mercek altına aldı. AB Komisyonu, giyim üzerine yoğunlaşan bu Çin merkezli e-ticaret şirketi için Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında resmi bir bilgi talebi gerçekleştirdi.

AB Komisyonu'ndan Açıklama

Yapılan açıklamada, "AB Komisyonu, Shein'den pazaryerinde mevcut olan yasa dışı içerikler ve mallarla ilişkili riskler üzerine şeffaflık ve araştırmacıların verilere erişimi hakkında iç belgeler ve detaylı bilgi talep etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Shein'den ayrıca, kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına yönelik ayrıntılı bilgiler de istenmiştir. Tüketici koruma ve kamu sağlığıyla ilgili alınan önlemlerin de değerlendirildiği vurgulandı.

Yanıt Beklentisi ve Cezalar

Shein, bu bilgilerle ilgili olarak 27 Şubat tarihine kadar yanıt vermek zorunda. AB Komisyonu, alacağı yanıta bağlı olarak bir sonraki adımları belirleyecek. Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketlerin ve dijital platformların birliğin kurallarına uyması şart. Kuralları ihlal eden firmalara ise oldukça yüksek para cezaları uygulanabilmektedir.