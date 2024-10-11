AB, Temu'dan Yasa Dışı Ürün Satışı Önlemlerini Sorguladı

AB, Temu'ya Bilgi Talebinde Bulundu

Avrupa Birliği (AB), çevrimiçi alışveriş platformu Temu'dan yasa dışı ürün satışlarına karşı alınan tedbirler hakkında açıklama istedi.

Dijital Hizmetler Yasası Kapsamında Resmi Talep

AB Komisyonu, Çin merkezli PDD Holdings tarafından işletilen Temu'ya yönelik olarak, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) çerçevesinde resmi bir bilgi talebi gönderdi.

Açıklamalara göre, Temu'dan çevrimiçi ortamda yasa dışı ürünlerin satışıyla ilgili olarak kapsamlı bilgi ve dahili belgeler talep edildi. Ayrıca, Temu'nun öneri sistemleri ve kullanıcı verilerinin korunmasına yönelik risklerle ilgili de bilgi vermesi istendi.

Cevap Süresi ve Olası Yaptırımlar

Temu'nun bu bilgilere 21 Ekim'e kadar yanıt verilmesi gerektiği belirtildi. AB Komisyonu, alacağı yanıta göre bir sonraki adımları değerlendireceğini de kaydetti. Yanıtların yanıltıcı veya eksik olması durumunda ise Temu'ya para cezası uygulanabileceği hatırlatıldı.

AB Yükümlülükleri ve Cezalar

Daha önce, AB, Temu'dan kullanıcıların yasa dışı ürünleri bildirmesine olanak tanıyan mekanizmalar, yanıltıcı olmayan çevrim içi arayüzler, çocuk koruma önlemleri, öneri sistemlerinin şeffaflığı ve satıcıların izlenebilirliği gibi konularda bilgi talep etmişti. Avrupa'da faaliyet gösteren dijital platformlar ve büyük firmalar, bu kurallara uymak zorundadır ve ihlallerde yüksek para cezaları ile karşı karşıya kalabilirler.