AB Ülkelerinden Ukrayna İçin Tarihi Kredi Desteği

AB'den Ukrayna'ya Büyük Destek Adımı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, G7 taahhüdü çerçevesinde Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirilerini teminat olarak kullanarak Ukrayna'ya 35 milyar avro kredi sağlama konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Mali Yardım Paketi Detayları

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, bu kredinin, Ukrayna'nın AB ve G7 ülkelerinden sağlanacak 45 milyar avro krediyi geri ödemesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan yeni bir mali yardım paketinin parçası olduğu belirtildi. Mali yardımın, Ukrayna'nın acil finansman ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor.

Dondurulan Varlıklardan Elde Edilen Gelir

Açıklamada, kredilerin geri ödemelerinde Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilecek gelir akışının kullanılacağı ifade edildi. AB'nin bu krediyi sağlaması için yapılacak borçlanma, AB bütçesinden sunulacak bir garanti ile desteklenecek.

Hatırlanacağı üzere, G7 ülkelerinin liderleri, geçtiğimiz haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilecek gelirleri teminat göstererek Ukrayna'ya toplamda 50 milyar dolarlık kredi sağlama kararı almıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Etkileri

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından itibaren Batılı ülkeler yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu ve bu rakamın büyük bir kısmı, yani yaklaşık 200 milyar doları, AB ülkelerinde yer alıyor. Dondurulmuş varlıklar, her yıl milyarlarca dolarlık faiz geliri yaratırken, başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'nın desteklenmesi için kullanmayı hedefliyor.