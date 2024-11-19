ABD Adalet Bakanlığı, Google'ı Chrome'u Satmaya Zorlayacak

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Önemli Hamle

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, Google'ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlamak üzere bir yargıca başvuruda bulunmayı planlıyor. Bu gelişme, internet devinin geçmişteki yasa dışı tekel iddialarıyla bağlantılı olarak ortaya çıktı.

Ağustos Kararı ve Detaylar

Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre, bakanlık, Google'ın arama pazarındaki tekelci yapısına karşı mücadele kapsamında, yargıç Amit Mehta'dan önlemler talep etmeyi düşünüyor. Geçtiğimiz ağustos ayında Mehta, Google'ın internet araması ve arama reklamcılığında "yasa dışı tekel" oluşturduğuna hükmetmişti.

Antitröst Davası ve Gelişmeler

Yargıç Mehta, kararında, "Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası'nın 2. maddesini ihlal etmektedir," şeklinde açıklamalarda bulundu.

24 Ocak 2023'te, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Google aleyhinde bir antitröst davası açıldığı bildirilmişti. Kaliforniya, Colorado, New Jersey ve New York gibi eyaletlerden başsavcıların katılımıyla gerçekleşmiştir.

Google'ın Rekabet İhlalleri

Açıklamada, Google'ın dijital reklam teknolojisi pazarındaki hakimiyeti ve bu hakimiyeti zorla sürdürebilmek için uyguladığı yöntemler eleştirilmiştir. Son 15 yılda şirkete yönelik, rakiplerini satın alma yoluyla etkisiz hale getirme ve onların ürünlerini kullanmaktan vazgeçirme gibi iddialar yöneltilmiştir.

Özetle, ABD Adalet Bakanlığı'nın bu hamleleri, Google'ın rekabete aykırı davranışlarını daha da derinleştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.