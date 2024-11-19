DOLAR
34,54 -0,06%
EURO
36,61 -0,04%
ALTIN
2.902,8 -0,06%
BITCOIN
3.148.355,04 0,07%

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ı Chrome'u Satmaya Zorlayacak

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlamak için yargıçtan talepte bulunmaya karar verdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 03:11
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 03:11
ABD Adalet Bakanlığı, Google'ı Chrome'u Satmaya Zorlayacak

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Önemli Hamle

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, Google'ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlamak üzere bir yargıca başvuruda bulunmayı planlıyor. Bu gelişme, internet devinin geçmişteki yasa dışı tekel iddialarıyla bağlantılı olarak ortaya çıktı.

Ağustos Kararı ve Detaylar

Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre, bakanlık, Google'ın arama pazarındaki tekelci yapısına karşı mücadele kapsamında, yargıç Amit Mehta'dan önlemler talep etmeyi düşünüyor. Geçtiğimiz ağustos ayında Mehta, Google'ın internet araması ve arama reklamcılığında "yasa dışı tekel" oluşturduğuna hükmetmişti.

Antitröst Davası ve Gelişmeler

Yargıç Mehta, kararında, "Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası'nın 2. maddesini ihlal etmektedir," şeklinde açıklamalarda bulundu.

24 Ocak 2023'te, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Google aleyhinde bir antitröst davası açıldığı bildirilmişti. Kaliforniya, Colorado, New Jersey ve New York gibi eyaletlerden başsavcıların katılımıyla gerçekleşmiştir.

Google'ın Rekabet İhlalleri

Açıklamada, Google'ın dijital reklam teknolojisi pazarındaki hakimiyeti ve bu hakimiyeti zorla sürdürebilmek için uyguladığı yöntemler eleştirilmiştir. Son 15 yılda şirkete yönelik, rakiplerini satın alma yoluyla etkisiz hale getirme ve onların ürünlerini kullanmaktan vazgeçirme gibi iddialar yöneltilmiştir.

Özetle, ABD Adalet Bakanlığı'nın bu hamleleri, Google'ın rekabete aykırı davranışlarını daha da derinleştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD Adalet Bakanlığı, Google'ı Chrome'u Satmaya Zorlayacak
2
Trump, Ulaştırma Bakanlığına Sean Duffy'yi Aday Gösterdi
3
Eylül 2023 Türkiye İşsizlik Oranı %8,6 Olarak Değişmedi
4
İstanbul'da Döviz Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?
5
EPDK'dan Yeni Kararlar: Petrol ve Elektrik Piyasasında Önemli Düzenlemeler
6
Altın Fiyatları Güncel Veriler
7
Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme