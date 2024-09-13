ABD, Çin'den İthal Ürünlere Yeni Tarife Artışları Duyurdu

ABD, Çin'e Yönelik Tarife Artırma Planını Açıklıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Çin menşeli bazı ürünlere yönelik gümrük vergisi artışlarının detaylarını belirledi. Bu çerçevede, çelik ve alüminyum gibi ürünler için gümrük vergisi %25, yarı iletkenler ve güneş pilleri için %50, elektrikli araçlar içinse %100 olarak belirlenmiştir.

USTR'den Açıklama

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ithal ürünlerdeki yeni gümrük vergi oranlarını belirterek, Çin menşeli çelik, alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pillerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, bu değişikliğin Amerika’daki işletmeleri ve işçileri koruma amacı taşıdığı vurgulandı. Katherine Tai'nın Açıklamaları

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, "Bu eylemler, haksız ticaret uygulamaları karşısında Amerikan işçileri ve işletmeleri için harekete geçme taahhüdümüzü göstermektedir" diyerek, kesinleşen gümrük vergilerinin, Çin’in olumsuz ticaret politikalarını hedef alacağını ifade etti.

Gümrük Vergisinde Yürürlük Tarihi

Söz konusu gümrük vergilerinin büyük bir bölümünün 27 Eylül 2023’te yürürlüğe gireceği duyurulmuştur. Bu tarihe kadar, önceki dönemlerde alınan kararlar ve önerilerin gözden geçirileceği belirtilmektedir.

Mayıs Ayında Alınan Kararlar

Mayıs ayında, ABD yönetimi, kritik endüstrilerdeki yerli üretimi destekleme amacıyla çeşitli ürünlerin ithalatında gümrük vergilerini artırma kararı almıştı. Beyaz Saray'ın açıklamalarına göre, bu artış, yaklaşık 18 milyar dolarlık bir ithalatı kapsamaktadır.

Sonuç olarak, çelik ve alüminyum gibi ürünlerde %25, yarı iletkenler ve güneş pilleri için %50, elektrikli araçlar içinse %100 oranında bir arttırma yapılmış durumdadır.