ABD, Çinli E-Ticaret Platformlarına İthalat Kısıtlaması Getiriyor

ABD yönetimi, Çin kaynaklı e-ticaret platformlarının ithalat muafiyetini kötüye kullanmasına karşı harekete geçti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:53
ABD, Çinli E-Ticaret Platformlarına İthalat Kısıtlaması Getiriyor

ABD Yönetimi, Çinli E-Ticaret Plattformlarını Hedef Alıyor

Son yıllarda gümrük muafiyeti uygulamaları çerçevesinde artış gösteren Çinli e-ticaret platformları üzerinden yapılan ithalat, ABD yönetimini harekete geçirdi. Özellikle Shein ve Temu gibi platformların düşük değerdeki ürünlerine uygulanan 'de minimis' muafiyetinin kötüye kullanılması, yeni düzenlemelere yol açtı.

Gümrük Muafiyetinin Kötüye Kullanımı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, de minimis muafiyetinin önemli ölçüde kötüye kullanıldığına ve bu durumun, ABD'nin ticaret yasalarını ve tüketici koruma standartlarını zorlaştırdığına dikkat çekildi. Son on yılda, muafiyet talep edilen sevkiyatların sayısının yılda yaklaşık 140 milyonken 1 milyara yükseldiği vurgulandı.

Yeni Düzenlemeler ve Çözüm Önerileri

Açıklamada, bu durumun ülke için risk oluşturduğu ve yerel işçileri etkilediği belirtilirken, Kongre'ye bu muafiyetin yeniden düzenlenmesi için harekete geçme çağrısı yapıldı. Ayrıca, tekstil ve giyim mühendislerinin de muafiyet kapsamından çıkarılması talep edildi.

Türkiye'de Benzer Adımlar

Öte yandan, Türkiye de benzer bir düzenlemeye geçti. Geçen ay, yurt dışından gelen ticari olmayan eşyalar için uygulanan kıymet bedeli 150 avrodan 30 avroya düşürüldü. Ticaret Bakanlığı, bu kararın arkasındaki gerekçeleri, yurt dışından gelen ürünlerin kalitesizliği ve artan ithalat nedeniyle yaşanan sorunlar olarak açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu düzenleme, üreticileri ve esnafı korumak amacıyla hayata geçirilmiştir" dedi.

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