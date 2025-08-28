ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 229 bine geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Ağustos ile biten haftada 229 bin olarak kaydedildi.

Bir önceki haftaya kıyasla başvurular 5 bin kişi azaldı ve piyasa beklentisi olan 231 bin'in altında gerçekleşti.

Veri revizyonu ve ortalamalar

Önceki haftanın başvuru verisi 235 binden 234 bine revize edildi. Dört haftalık ortalama başvuru sayısı ise 2 bin 500 artışla 228 bin 500'e yükseldi.

Devam eden başvurular

Devam eden işsizlik maaşı başvuruları, 16 Ağustos ile biten haftada 7 bin kişi azalışla 1 milyon 954 bin oldu.