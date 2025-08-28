DOLAR
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 229 bine geriledi

23 Ağustos ile biten haftada ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvuruları 5 bin azalarak 229 bine düştü; piyasa beklentisi 231 bindeydi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:58
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Ağustos ile biten haftada 229 bin olarak kaydedildi.

Bir önceki haftaya kıyasla başvurular 5 bin kişi azaldı ve piyasa beklentisi olan 231 bin'in altında gerçekleşti.

Veri revizyonu ve ortalamalar

Önceki haftanın başvuru verisi 235 binden 234 bine revize edildi. Dört haftalık ortalama başvuru sayısı ise 2 bin 500 artışla 228 bin 500'e yükseldi.

Devam eden başvurular

Devam eden işsizlik maaşı başvuruları, 16 Ağustos ile biten haftada 7 bin kişi azalışla 1 milyon 954 bin oldu.

