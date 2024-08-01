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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklenti Üzerinde

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi, piyasa tahminlerini aştı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:45
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklenti Üzerinde

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvurularındaki Son Durum

Geçtiğimiz hafta, Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşı başvurularında önemli bir artış yaşandı.27 Temmuz haftasına ait verilere göre, 14 bin kişiyle birlikte ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 249 bine ulaştı. Bu rakam, piyasa analistlerinin 236 bin olarak öngördüğü beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

Haftalık Veriler Göz Önünde Bulundurulduğunda

Önceki haftanın işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 235 bin olarak kaydedilmişti. Ayrıca, son veriler doğrultusunda, son dört haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 238 bine yükseldi.

Süregelen Başvurular ve Piyasa Gözlemleri

20 Temmuz haftasında süregelen işsizlik maaşı başvurularında ise 33 bin kişi azalarak 1 milyon 877 bine düştü. Uzmanlar, bu yükselişin iş gücü piyasasındaki yumuşamanın devam ettiğini belirtirken, bunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında politika faizini düşürebileceği beklentilerini güçlendirdiği ifade edildi.

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