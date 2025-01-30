ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Göstermeye Devam Ediyor

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 25 Ocak ile biten haftada geçen haftaya göre 16 bin kişi azalarak 207 bine geriledi. Bu düşüş, piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla dikkat çekti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularıyla ilgili haftalık verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, önceki haftada işsizlik maaşı başvurularının 223 bin olarak kaydedilmesine karşılık, bu hafta rakam 207 bin olarak belirlendi. Piyasa beklentisi ise başvuruların 224 bin olacağı yönündeydi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1000 kişi azalarak 212 bin 500'e geriledi. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 18 Ocak ile biten haftada 42 bin azalışla 1 milyon 858 bin olarak kaydedildi.