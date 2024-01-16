Tüp fiyatları cepte para bırakmayacak! Son zam sonrası mutfak tüpü o fiyata fırladı

Mutfak tüpü kullanan vatandaşlara kötü haber! Fiyatlar artmaya devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜP FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Yeni senenin zam haberleri peş peşe gelmeye devam ederken bir zam haberi de tüpler için geldi. Senenin ilk zamlarıyla birlikte Aralık ayın 12 kiloluk mutfak tüpü 578 TL, piknik tüpü 112 TL 50 kuruştu.





Fiyatlar 9 TL arttı ve büyük tüp 587 TL, küçük tüp 7.50 TL arttı ve 119 TL'ye yükseldi. Fiyatlar markasına ve bölgeye göre değişkenlik gösteriyor. Tüpgaz LPG ile ısıtma, pişirme ve aydınlatmada tercih edilen enerji kaynağıdır ve renksiz ve kokusuz olmasıyla sık sık tercih edilir. Doğalgazlı evlerde mutfakta tüp kullanmanıza gerek olmayabilir ve yer anlamında da tasarruf edebilirsiniz.