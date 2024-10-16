ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endekslerinde Düşüş

ABD İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Eylülde Düşüş Gördü

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, ithalat fiyat endeksi bu ay bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi, bu endeksin yalnızca yüzde 0,3 azalması yönündeydi.

Bu düşüş, yılın başından bu yana kaydedilen en belirgin düşüş olarak kaydedildi. Ağustos ayında ise ithalat fiyat endeksi yüzde 0,2 azalmıştı. Eylülde, endeks bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,1 oranında düşüş yaşadı.

İhracat Fiyat Endeksi de Düşüşte

Benzer şekilde, ihracat fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,7 oranında azalış kaydetti. Bu düşüş, piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti ve önceki ay, ağustos ayında da yine yüzde 0,9 oranında bir azalma görülmüştü. Eylülde, ihracat fiyat endeksi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında bir düşüş kaydetti.