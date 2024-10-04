ABD'de Liman İşçileri Grevi Tuvalet Kağıdı Tedarikinde Endişe Yarattı

Amerikalılar Tuvalet Kağıdı İçin Panik Alışverişine Çıktı

ABD'nin doğusu ve güneyinde liman işçilerinin greve gitmesi, tuvalet kağıdı tedarikinde endişelere yol açtı. Ülke genelinde mağaza rafları boşalırken, sektör temsilcileri ise bu durumun kalıcı bir tedarik sıkıntısı yaratmayacağını vurguladı.

Grevin Etkileri

Amerikan Orman ve Kağıt Derneği Başkanı Heidi Brock, mevcut grev hakkında yapılan "tuvalet kağıdı kıtlığı" iddialarına dikkat çekerek, bu tür ürünlerin tedarikinde bir sorun beklemediklerini ifade etti. Brock, liman işçileri ve işverenler arasındaki müzakerelerin hızlanması gerektiğini kaydetti.

Liman İşçileri ve Ücret Talepleri

ABD'nin doğusu ve güneyindeki limanlarda çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi temsil eden Uluslararası Liman İşçileri Sendikası, sendikanın 1977'den bu yana başlattığı ilk grevde, işçiler maaşlarda %77 oranında bir artış talep ederken, işverenler bu oranı %50'de tutma isteğini belirtmişti.

Grev süreci, Maine'den Texas'a kadar uzanan birçok eyaletteki 36 limanda sevkiyatları olumsuz etkilemiş durumda. Ancak Brock, kağıt ürünlerinin yılda boyunca üretildiğini ve tüketicilerin endişelenmemesi gerektiğini belirtti.