ABD'de Mortgage Faizi Düştü, Başvurular Arttı

ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşüyor

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta %7,02'ye düşerken, mortgage başvuruları ise %0,1 oranında artış gösterdi.

Mortgage Verileri ve Başvuru Artışı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 17 Ocak ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, geçen hafta mortgage başvuruları, önceki haftaya göre %0,1 artış gösterdi. Bu süreçte konut satın almaya yönelik başvurular %1 yükselirken, yeniden finansman başvurularının %3 gerilediği belirlendi.

Faiz Oranlarındaki Değişiklikler

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta %7,09'dan %7,02'ye düştü. Ancak aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı %6,43'ten %6,45'e yükseldi.

Ekonomik Belirsizlikler ve Etkileri

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, mortgage faiz oranlarının önemli bir psikolojik seviye olan %7 seviyesine yakın kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Bu durum, hem yeniden finansman hem de satın alma faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Fratantoni, açıklanan ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasını (Fed) beklemede tutabileceğini ifade ederken, "Ekonomi politikasına ilişkin belirsizliklerin mortgage oranları da dahil olmak üzere uzun vadeli faiz oranlarını bu seviyelerde sabit tutması muhtemeldir," değerlendirmesini yaptı.