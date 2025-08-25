ABD'de Temmuzda Yeni Konut Satışları %0,6 Azaldı — Beklentilerin Üstünde

ABD'de Temmuzda Yeni Konut Satışları Beklentilerin Üstünde Geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı verileri açıklandı

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yeni konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda %0,6 azalarak 652 bin seviyesine geriledi.

Piyasa beklentisi yeni konut satışlarının 635 bin olması yönündeydi. Haziranda ise yeni konut satışları aylık %4,1 artışla 656 bin seviyesine çıkmıştı.

Veriler ayrıca yıllık bazda da gerilemeye işaret ediyor: yeni konut satışları temmuzda yıllık olarak %8,2 azaldı.

Satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık %5,9 düşüşle 403.800 dolar olarak kaydedildi.