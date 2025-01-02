ABD'den Yola Çıkan LNG Gemisi 13 Ocak'ta Türkiye'ye Varacak

ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "BW CASSIA" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 13 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden elde edilen bilgilere göre, 25 Aralık'ta ABD'den ayrılan bu LNG gemisi, şu anda Atlas Okyanusu'nda seyir halinde bulunuyor.

Toplam 174 bin metreküp kapasiteli geminin, 13 Ocak tarihinde BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor. Singapur bandıralı olan BW CASSIA, 2022 yılında inşa edilmiştir.