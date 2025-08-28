ABD Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 3,3 Büyüdü

İkinci çeyrek büyüme verisi ekonomik görünümü şekillendiriyor

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdü.

Bu oran, ekonomik aktivitede kaydedilen değişimin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Büyümenin hangi alanlardan kaynaklandığı, harcama ve yatırım kalıplarıyla birlikte değerlendirildiğinde daha ayrıntılı bir tablo oluşur.

Detaylı veriler ve uzman değerlendirmeleri yayımlandıkça, büyümenin sürdürülebilirliği ve ilerleyen dönem çıkarsamaları daha net görülecektir.