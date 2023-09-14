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Ev satışında bunu yapanlara 349 bin TL ceza kesiliyor

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Ev satışında bunu yapanlara 349 bin TL ceza kesiliyor
Ticaret Bakanlığı'ndan emlakçılara ceza yağdı! İşte ayrıntılar...

Ankara'nın Mamak ilçesinde emlak piyasasında yaşanan fiyat spekülasyonlarına karşı Ticaret Bakanlığı ilk ciddi adımını attı. Piyasa değeri 2,1 ve 2,3 milyon TL arasında değişen bir daireyi 3,87 milyon TL'ye ilana koyan bir emlakçıya 349 bin TL'lik para cezası verildi. Bu olay, online ilan siteleri üzerinden spekülatif fiyat artışlarına karşı alınan önlemlerin bir sonucu olarak gerçekleşti.

31 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle birlikte, ikinci el dairelerin ve araçların satış ilanlarında spekülasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, sadece yetki belgesi sahiplerinin ikinci el araç ve gayrimenkulleri ilan edebileceği, ilan sitelerinin bu kurala uygunluk denetimi yapacağı belirlendi. Ayrıca, yetki belgesi olmayanların ilan giremeyeceği ve ilanların sözleşme imzalanmadan yayınlanamayacağı açıklandı.

ticaret bakanlığından emlakçılara ceza yağdı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, piyasanın dengesini bozmaya yönelik spekülatif eylemlere karşı kararlı bir şekilde mücadele edildiğini vurguladı. Bakanlık, emlak piyasasındaki spekülasyonları önlemeye yönelik attığı bu adımın yanı sıra, otomobil piyasasında da spekülatörleri hizaya getirme çabalarına devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı bu ceza, piyasa değerleri ile uyumsuz fiyatlarla ilan verenlerin karşısında ciddi bir engel oluşturarak ev ve araç alıcılarının korunmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor.

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