ABD Konut Fiyatları Haziran: S&P Cotality Case-Shiller Endeksi %1,9 Arttı

Veri Özeti

S&P Dow Jones Indices tarafından yayımlanan S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda yıllık bazda %1,9 artış kaydederek konut fiyatlarındaki artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

Endeks, mayısta yıllık %2,3 artmıştı.

20 Kentlik Endeks ve Şehir Bazlı Değerlendirme

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla %2,1 yükseldi; bu oran mayıstaki %2,8 artışla karşılaştırıldığında ılımlı bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu; burada fiyatlar yıllık %7 arttı. New York'u Chicago (%6,1) ve Cleveland (%4,5) izledi.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise Tampa olarak kayıtlara geçti; burada fiyatlar yıllık bazda %2,4 azaldı.