DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,82 -0,26%
ALTIN
4.452,18 -0,4%
BITCOIN
4.519.594,8 -0,45%

ABD Konut Fiyatları Haziran: S&P Cotality Case-Shiller Endeksi %1,9 Arttı

S&P Cotality Case-Shiller endeksi haziranda yıllık %1,9 artış gösterdi; 20 kent endeksi %2,1 yükseldi. New York %7 artışla öne çıktı, Tampa %2,4 geriledi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:54
ABD Konut Fiyatları Haziran: S&P Cotality Case-Shiller Endeksi %1,9 Arttı

ABD Konut Fiyatları Haziran: S&P Cotality Case-Shiller Endeksi %1,9 Arttı

Veri Özeti

S&P Dow Jones Indices tarafından yayımlanan S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda yıllık bazda %1,9 artış kaydederek konut fiyatlarındaki artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

Endeks, mayısta yıllık %2,3 artmıştı.

20 Kentlik Endeks ve Şehir Bazlı Değerlendirme

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla %2,1 yükseldi; bu oran mayıstaki %2,8 artışla karşılaştırıldığında ılımlı bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu; burada fiyatlar yıllık %7 arttı. New York'u Chicago (%6,1) ve Cleveland (%4,5) izledi.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise Tampa olarak kayıtlara geçti; burada fiyatlar yıllık bazda %2,4 azaldı.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İTO Başkanı Şekib Avdagiç Yeniden Aday: Yeni Dönemde Göreve Talip
2
Rusya Kuzey Deniz Yolu'nda Nükleer Buzkıran Filosunu Hızlandırıyor
3
Adana'nın İhracatını Kimya Sektörü Sırtladı
4
Bayram Alışverişinde Dikkat Edilmesi Gerekenler: Açıkta Satılan Ürünler Tehlike Arz Ediyor
5
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara (Pazartesi–Salı)
6
ABD Konut Fiyatları Haziran: S&P Cotality Case-Shiller Endeksi %1,9 Arttı
7
New York Borsası Trump'ın Cook'u Azletmesi ve Tarife Tehditleriyle Düştü

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025