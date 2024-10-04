ABD Liman İşçilerinin Grevi Geçici Anlaşmayla Son Buldu

Geçici Anlaşma ile Grev Sona Erdi

ABD’nin doğu ve güney kıyılarındaki liman işçileri, sendika ile işverenler arasında sağlanan geçici anlaşmayla, 3 gün süren grevlerini sonlandırdı. Uluslararası Liman İşçileri Sendikası (ILA), yaklaşık 45 bin işçiyi temsil ederken, işverenleri Birleşik Devletler Denizcilik İttifakı (USMX) temsil etti.

Ücretler Üzerinde Anlaşmaya Varıldı

Her iki taraf arasında yapılan ortak açıklamada, ücretler konusunda geçici bir mutabakat sağlandığı bilgisi verildi. Müzakerelere zaman tanımak amacıyla mevcut sözleşmenin 15 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Sözleşme kapsamındaki tüm işler yeniden başlayacak.

İşçiler ve Talep Ettikleri Ücret Artışı

Yerel basında çıkan haberlere göre, geçici anlaşmanın, 6 yıl boyunca yaklaşık yüzde 61,5 oranında bir ücret artışı öngördüğü belirtiliyor. İşçilerin, 6 yıllık süreçte yüzde 77 oranında bir ücrete sahip olma talepleri bulunurken, işverenler bu oranı yüzde 50 ile sınırlamak istemişti.

Başkan Biden'ın Değerlendirmesi

ABD Başkanı Joe Biden, ILA ve USMX’in yeniden başlayacak operasyonları için sağladıkları anlaşmayı tebrik etti ve bu geçici anlaşmanın kolektif pazarlık süreci açısından kritik bir ilerlemeyi temsil ettiğini belirtti.

Grevin Etkileri

Bu grev, işverenlerle yapılan müzakerelerdeki anlaşmazlıklar sebebiyle, işçilerin mart ayında başlattığı bir eylem oldu ve Maine’den Texas’a kadar 36 limanda operasyonları olumsuz yönde etkiledi.